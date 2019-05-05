Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Time: ВМС США просили кибероружие, а Трамп дал им старый авианосец 

RT на русском 10 часов назад
Фото: Reuters
Дональд Трамп передумал списывать авианосец USS Harry S. Truman, и это решение обойдётся бюджету в $20 млрд за ближайшие 20 лет. Эти деньги ВМС рассчитывали потратить на новые беспилотные корабли и передовые технологии, но Трамп привык иметь дело с физическими объектами, пишет Time.
Ещё в марте американские ВМС предупреждали, что властям необходимо готовиться не к той войне, где бьются с помощью бомб и артиллерии, но к той, где используют терабайты и искусственный интеллект, пишет Time. Однако Дональд Трамп не внял этим предупреждениям и решил оставить в армии атомный авианосец USS Harry S. Truman, построенный 21 год назад.
Это решение в ближайшие 20 лет обойдётся Военно-морским силам США в более $20 млрд, а большую часть этой суммы там рассчитывали потратить на новые беспилотные корабли и прочие передовые технологии.
Средства ведения войны постоянно развивались от дерева к железу, от паруса к мотору. Поэтому, по словам представителей ВМС, и сейчас корабли должны стать производителями информации, которые работают на воде, под водой или над водой. А старый авианосец этой цели не соответствует.
При этом решение Трампа порадует ряд членов конгресса, которые призывали сохранить этот корабль. Как отмечает автор статьи, Трамп и не любит обсуждать кибербезопасность, в том числе в контексте защиты выборов 2020 года от хакеров. Всю жизнь он занимался физическими объектами, и к тому же строительство стены и кораблей обеспечивает работой больше людей, чем написание компьютерных алгоритмов.
В этом решении Трамп не консультировался с министром безопасности, с главой ВМС или с руководителем военно-морских операций ВМС — он сообщил им об этом в последний момент. Издание приводит слова приближённого Трампа, который с сожалением отмечает, что такое решение президент принял, не советуясь ни с кем, и это происходит не в первый раз.
Хотя официально в ВМС решение оставить авианосец поддержали, в отчёте они писали, что на самом деле кибервойна уже идёт: «Хотя её орудия работают неслышно, она настоящая, и последствия у неё такие же, если не более разрушительные». И если США в этом вопросе ещё мало подготовлены, то и Россия, и Китай уже применяют хорошо разработанные киберстратегии.
Они могут подорвать боеспособность американских кораблей, и неважно, сколько у США авианосцев.
«Системы, на которые опираются США, чтобы мобилизовать, разместить и поддерживать силы, становились целью многочисленных атак потенциальных противников, и их работа подрывалась в такой мере, что их надёжность под вопросом», — приводит Time отчёт ВМС.
RT на русском: последние новости
На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада Советский корабль БО-224 обнаружили на дне Баренцева моря В The Daily Show «разоблачили» «безумные планы» России в Арктике
Комментарии11
Армия , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП с Superjet-100: Опубликован список выживших58
Трагедия в Шереметьево: Жертв оказалось больше125
Названо число выживших при крушении SSJ в Шереметьево110
В парка аттракционов люди на четыре часа застряли в воздухе
Названы выплаты семьям погибших при возгорании SSJ-100
Видео
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
Опубликовано самое детальное изображение Вселенной
Наука и техника
Разобраться с дольщиками: депутат пострелял из автомата
Происшествия
Избиение журналистки РФ в Париже попало на видео
Происшествия
Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы
В мире
Сорвать «Евровидение»: боевики дали обещание
В мире Ближний Восток
«Россия снова стала Россией и Третьим Римом»
В мире
В Москву придет июльская жара
Погода Новости Москвы
«Неуместно»: инаугурацию Зеленского могут отменить
Украина В мире
Взрывы и обстрелы: «Евровидение» отменят?
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение