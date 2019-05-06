В Сети появилось видео с подлодкой, найденной на дне Финского залива

В Сети появилось видео с советской подводной лодкой Щ-302 "Окунь", обнаруженной на дне Финского залива вблизи острова Большой Тютерс. Ролик опубликовали "Известия".

Отмечается, что подлодка подорвалась на мине и затонула в 1942 году. Вместе с подлодкой погибли все 37 членов экипажа. По словам руководителя экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константина Богданова, субмарину удалось найти на глубине 67 метров.

Щ-302 затонула недалеко от подлодки Щ-302, которую нашли в 2017 году.

Таким образом, в территориальных водах России остается единственная еще не обнаруженная подводная лодка М-96, также затонувшая во времена Второй мировой войны.