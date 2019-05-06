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В Сети появилось видео с подлодкой, найденной на дне Финского залива 

РИА Новости + ещё 19 3 часа назад
Фото: кадр видео
В Сети появилось видео с советской подводной лодкой Щ-302 "Окунь", обнаруженной на дне Финского залива вблизи острова Большой Тютерс. Ролик опубликовали "Известия".
Отмечается, что подлодка подорвалась на мине и затонула в 1942 году. Вместе с подлодкой погибли все 37 членов экипажа. По словам руководителя экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константина Богданова, субмарину удалось найти на глубине 67 метров.
Щ-302 затонула недалеко от подлодки Щ-302, которую нашли в 2017 году.
Таким образом, в территориальных водах России остается единственная еще не обнаруженная подводная лодка М-96, также затонувшая во времена Второй мировой войны.
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Армия , Оружие , газета "Известия"
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