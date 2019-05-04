В The Daily Show «разоблачили» «безумные планы» России в Арктике

Россия стремится к доминированию в Арктике, не гнушаясь применять даже белух шпионов, рассказали американским зрителям в сатирической передаче The Daily Show. Впрочем, как отмечает ведущий программы, интерес к Арктике в связи с таянием льдом проявляют и многие западные страны, и руководит ими, как и прежде, жажда наживы.

Россия: главный враг США и родина самой гадкой салатной заправки (в США заправку для салатов, состоящую из кетчупа, майонеза и ряда приправ называют «русской». — ИноТВ). Если вы вдруг забыли, до того, как эта страна стала взламывать страницу вашей бабушки в Facebook, она проворачивала трюки, действительно достойные сверхдержавного статуса — например, вторгалась в другие государства, свергала правительства и чистила харю Сильвестру Сталлоне. А на этой неделе мир узнал, каким может стать следующий секретный план Москвы по захвату мира.

ВЕДУЩАЯ: Сегодня утром у берегов Норвегии обнаружили белуху, которая, по всей видимости, была приручена человеком. Высказываются мнения, что белуха использовалась для сбора разведданных для России.

ВЕДУЩАЯ NBC NEWS: А эту новость будто бы выдрали из шпионского романа времён холодной войны — по данным СМИ, в Арктике заметили белуху в странной упряжи, преследовавшую лодки.

ЖУРНАЛИСТ: На ремешках упряжи был логотип с надписью на английском языке: «Оборудование Санкт-Петербурга».

ВЕДУЩАЯ: По мнению отдельных экспертов, эта белуха прошла подготовку в российских вооружённых силах и стала шпионом.

Всё, теперь я уже всё повидал. Значит, русские делают из дельфинов шпионов? Это уже просто за гранью. А ещё, как мне кажется, никому особенно не нужен шпион, которого можно перетянуть на свою сторону, просто предложив ему рыбу, правда ведь? Вот подумайте — хорошего шпиона ведь не получится. На допросе будет примерно так: «Говори, где спрятал?!» А дельфин в ответ: «Ты меня не расколешь!» «А рыбки хочешь?» (Изображает дельфиний «щебет»)

Но вопрос на самом деле вот в чём: зачем вообще России отправлять в Арктику дельфина-шпиона? Об этом вы узнаете в нашей новой рубрике, «Если раньше не знали — теперь будете знать».

Вообще-то, из того факта, что этот дельфин был в российской упряжи, вовсе не обязательно должно следовать, что он шпион. Дельфины — существа утончённые: как знать, может этот увлекается садо-мазо. И кто мы такие, чтобы его судить? Что дельфин хочет делать со своим дыхалом — это только его дело.

А подозревают этого дельфина в причастности к какому-то безумному замыслу русских потому, что Россия в этом регионе вот уже некоторое время проворачивает разные тёмные делишки.

КОРРЕСПОНДЕНТ CNN: В растущем мировом противостоянии США и России новейшим и самым пугающим фронтом стала Арктика. На этой территории площадью 5 с половиной квадратных миль всё активнее идёт борьба за превосходство.

КОРРЕСПОНДЕНТ CNN: Россия в последнее время агрессивно расширяет своё военное присутствие в Арктике: она основала Северный военный округ и увеличила его, сформировав арктические бригады. Москва даже установила на океанском дне подо льдами Северного полюса титановый российский флаг.

Россия на дне океана установила флаг? Это же такой примитивный способ присвоения! Это как с собаками, которые метят свою территорию мочой — что, кстати говоря, тоже глупо. Да, собаки, я это высказал, и вы меня отлично слышали. Если вы на что-то пописали, это не значит, что это теперь вам принадлежит. Если бы это было так, то я был бы хозяином всех унитазных сидений в этом здании — и ещё двух мусорных баков: простите, не дотерпел.

Но всё это действительно так: русские пытаются присвоить себе столько арктической территории, сколько возможно. И они не просто пытаются застолбить себе землю — они готовы за неё драться.

ДИКТОР CNN: Россия недавно основала новую военную базу, которая расположена ближе к Аляске, чем к Москве.

КОРРЕСПОНДЕНТ CNN: Называется эта база «Северный Клевер». Российские вооружённые силы уже развернули здесь ракетные установки береговой обороны и специальные арктические комплексы ПВО, созданные для боя в условиях холода. Всё это — часть долговременной стратегии Владимира Путина по достижению превосходства в Арктике.

КОРРЕСПОНДЕНТ BBC: Это — арктическая бригада. Солдаты готовятся на случай столкновения с соседями России.

ВЕДУЩИЙ: Кремль ранее также опубликовал видеоролик с российскими солдатами, разъезжающими на оленьих упряжках.

Я даже не знаю, что тут безумнее — то, что там во время тренировки одного парня убили, или то, что русские готовят солдат-оленей. Впрочем, для оленя это, наверное, логично — если работать на Санта-Клауса один день в год, много не заработаешь, приходится подработку брать. А какие в Арктике есть варианты? Либо работаешь на русских, либо снимаешься в рекламе «Кока-колы». Кстати, меня всегда интересовал один момент: почему увидев белого медведя, пьющего колу, нам должно хотеться тоже выпить колы? Я не понимаю. «Привет! Вы любите моржатину так же, как я? Тогда у меня есть напиток, который вам точно понравится!».

И вы наверняка ведь сейчас спрашиваете — а почему бы и не дать русским распоряжаться Арктикой? Льда у нас хватает — вон, Вася целый пакет притащил на всех. Но, как выясняется, Арктика русским нужна по той же причиной, по которой все остальные хотят получить всё остальное — дело в деньгах.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Ледяной покров тает по всей Арктике, и с пугающей скоростью. Таяние льда обернётся повышением уровня мирового океана, которое может стать угрозой для самого существования человечества. Но пока этого не случилось, в Арктике будет освобождаться льда земля и появляться морские пути — а значит упростится доступ к ресурсам. В регионе есть значительные запасы нефти, газа, а также редкоземельных элементов. Есть и благородные металлы — к примеру, уран, золото и платина.

Люди — самые тупые создания на планете. Мы всё носимся и кричим: «Миру наступает конец, ну а пока наберём себе золотишка, ха-ха-ха!». Но вернёмся к теме: да, Северный полюс это не только самый большой в мире каток — оказывается, там ещё есть золото, платина и запасы нефти и газа общей стоимостью 35 триллионов долларов. И хотя Россия, может быть, и лидирует, получить себе собственный кусочек льда пытаются все страны региона.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Россия — не единственная страна, добывающая в Арктике ресурсы. Претензии на территории Северного полюса также выдвинули США, Канада, Дания и Норвегия. Правительства видят в Арктике территорию новых экономических возможностей. Президент Исландии сравнил таяние льдов в Арктике с «новым открытием Африки».

О-о-о-о! Ну, понеслась! Белые открывают себе новую Африку — прямо как тогда, когда они в первый раз её открывали, да? Забавно себя ведут западные страны — они такие, мол: «Простите нас за колонизацию и за то, что мы считали, что все земли можно забирать себе, мы больше никогда так… Что-что, говорите? Новая земля? Забираем! Забираем себе, сейчас же! Давайте сюда флаг скорее!» «Нету у нас флагов!» «Тогда просто писаем на всё подряд!»