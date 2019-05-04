Spiegel: НАТО проведет 9 мая учения по отражению атаки «крупной страны»

НАТО , наверное, забыли, кто освободил народы Европы от фашистского ига. Именно 9 Мая в День Победы над гитлеровской Германией в альянсе стартуют шестидневные штабные учения Crisis Management Exercise (CMX-19), симулирующие отражение агрессии России . Причем, впервые предусматривается применение силы со стороны военного блока.

Агрессор по имени не называется, но говорится об одной крупной стране, располагающей ядерным оружием. По сценарию симулированных учений, один из членов альянса подвергается массированной кибератаке. После чего на территорию государства проникают военизированные формирования с целью дестабилизации ситуации, пишет обозреватель журнала Der Spiegel Маттиас Гебауэр.

По данным издания, все сведения об учениях проходят под грифом "секретно". Ставится задача детально отработать действия штабного аппарата НАТО на случай кризисной ситуации, а также обеспечить политическое решение о военной реакции в соответствии со статьей 5 договора о коллективной безопасности. В истории блока это положение применялось лишь во время террористической атаки 11 сентября на башни-близнецы в Нью-Йорке. Основные действия будет происходить в штаб-квартире альянса в Брюсселе и министерствах обороны стран-членов.

Это уже двадцать вторые учения подобного рода, однако, никогда еще военный комитет НАТО не обсуждал возможности задействования силы. Виртуальное применение ядерного оружия изначально исключается. Тем не менее альянс должен показать способность к решительным ответным действиям. Солдаты и танки не покинут места своего расположения. Речь идет не об устрашении, а о тренировке взаимодействия всех служб блока, заключает Маттиас Гебауэр.