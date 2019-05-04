У России появится новый штурмовой вертолет со сверхзвуковыми ракетами

России появится новый штурмовой вертолет со сверхзвуковыми ракетамиВ этом году предполагается дать команду на летные испытания нового российского штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Испытания должны начаться до конца года.

Винтокрылый штурмовик получит мощное вооружение и будет использоваться для огневой поддержки войск. Наряду с обычными управляемыми ракетами новый ударный геликоптер будет оснащен сверхзвуковыми ракетами с радиусом действия до шести километров.

У нового вертолета есть и другие немаловажные преимущества. Ми-8АМТШ-ВН сможет удаленно контролировать взрыватели ракет. Кроме того, уже известно, что на машине установят оптико-электронную систему прицеливания. А оборонный комплекс «Президент-С» будет распознать пуск ракет по вертолету в автоматическом режиме, сообщает «Российская газета».

Ранее «Профиль» писал, что с 2012 года Воздушно-космические силы РФ получили более тысячи новых самолетов и вертолетов.