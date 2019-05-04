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Российский крейсер признали самым мощным в мире 

Газета.ру + ещё 4 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американское издание признало российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит новые возможности
Как отмечается, модернизация, которой подвергся корабль, увеличила сроки его службы и усилила боевую мощь.
Уточняется, что корабль в состоянии нести на борту 96 противовоздушных орудий, благодаря чему воздушные атаки практически не представляют для него угрозы.
Кроме того, на крейсере появились артиллерийские системы «Панцирь МЕ» и «Редут», а также мощное наступательное оружие в лице крылатых ракет П-700, которые способны уничтожить крупные вражеские суда.
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Армия , Оружие
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