Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Как отмечается, модернизация, которой подвергся корабль, увеличила сроки его службы и усилила боевую мощь.

Уточняется, что корабль в состоянии нести на борту 96 противовоздушных орудий, благодаря чему воздушные атаки практически не представляют для него угрозы.

Кроме того, на крейсере появились артиллерийские системы «Панцирь МЕ» и «Редут», а также мощное наступательное оружие в лице крылатых ракет П-700, которые способны уничтожить крупные вражеские суда.