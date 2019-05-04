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Российский корабль признали самым мощным в мире 

Рамблер + ещё 5 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Американское издание Military Watch признало российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире.
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит новые возможности
Один из двух российских атомных линейных крейсеров класса «Киров», которые были построены для Военно-морского флота Советского Союза и предназначены для уничтожения вражеских авианосцев, крейсеров и эсминцев на дальних дистанциях, в настоящее время подвергается капитальному ремонту, который продлит срок его службы и серьезно расширит боевые возможности.
Военный корабль «Адмирал Нахимов» был введен в эксплуатацию в 1988 году, и, как ожидается, вернется в строй в 2021 году после завершения трехлетнего ремонта. Эта модернизация увеличит сроки его службы и усилит боевую мощь.
С появлением новых российских гиперзвуковых ракет и более совершенных сверхзвуковых платформ 20 пусковых установок «Гранит» на борту «Адмирала Нахимова» заменяются 80 вертикальными пусковыми камерами для более новых и более легких боеприпасов. Некоторые из более легких новых типов крылатых ракет, которые будут развернуты на «Адмирале Нахимове», включают в себя P-800 Oniks, платформу с прямоточным двигателем с дальностью 600 км, способную развивать скорость 3 Маха, и два варианта семейства ракет 3M-54 Kalibr.
Кроме того, на крейсере разместят артиллерийские системы «Панцирь МЕ» и «Редут».
Комментарии92
Армия , Оружие
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