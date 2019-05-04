Российский корабль признали самым мощным в мире

Американское издание Military Watch признало российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире.

Один из двух российских атомных линейных крейсеров класса «Киров», которые были построены для Военно-морского флота Советского Союза и предназначены для уничтожения вражеских авианосцев, крейсеров и эсминцев на дальних дистанциях, в настоящее время подвергается капитальному ремонту, который продлит срок его службы и серьезно расширит боевые возможности.

Военный корабль «Адмирал Нахимов» был введен в эксплуатацию в 1988 году, и, как ожидается, вернется в строй в 2021 году после завершения трехлетнего ремонта. Эта модернизация увеличит сроки его службы и усилит боевую мощь.

С появлением новых российских гиперзвуковых ракет и более совершенных сверхзвуковых платформ 20 пусковых установок «Гранит» на борту «Адмирала Нахимова» заменяются 80 вертикальными пусковыми камерами для более новых и более легких боеприпасов. Некоторые из более легких новых типов крылатых ракет, которые будут развернуты на «Адмирале Нахимове», включают в себя P-800 Oniks, платформу с прямоточным двигателем с дальностью 600 км, способную развивать скорость 3 Маха, и два варианта семейства ракет 3M-54 Kalibr.

Кроме того, на крейсере разместят артиллерийские системы «Панцирь МЕ» и «Редут».