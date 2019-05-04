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Северная Корея запустила ракету в сторону Японии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: KCNA KCNA / Reuters
Северная Корея запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил страны.
Испытательный пуск ракеты был произведен из района порта Вонсан на восточном побережье страны. По данным южнокорейских военных, ракета была запущена в 9:06 (3:06 по мск).
В настоящий момент Южная Корея и США устанавливают все детали произошедшего.
По данным агентства «Киодо», ракета не достигла экономической зоны Японии. Правительство страны также опровергло информацию о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету.
UPD: Позднее южнокорейская сторона сообщила о запуске нескольких ракет за временной промежуток с 9:06 до 9:27 по местному времени. Их дальность составляет от 70 до 200 километров.
В марте сообщалось, что Северная Корея готовится к запуску ракеты или спутника. К таким выводам эксперты пришли, изучив спутниковые снимки территории военного научно-исследовательского центра Санумдон недалеко от Пхеньяна.
В последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017-го. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.
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Армия , Азия , Наука и техника , Оружие , КНДР , США , Япония
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