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Украинские военные вывесили в Донбассе флаг Вермахта, сообщили в ДНР 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: © РИА Новости / Александр Максименко
Украинские военнослужащие из националистического полка "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии. Об этом рассказал военный корреспондент министерства обороны ДНР Дмитрий Астрахань.
По его словам, "Азов" был переброшен в Донбасс для усиления расположившейся там 24-й бригады ВСУ.
"Мы находимся на позициях Народной милиции ДНР вблизи населённого пункта Марьинка, где на усиление к 24-й бригаде был переброшен нацистский полк "Азов". И в первые же дни своего присутствия там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта — армии нацистской Германии. Делают они это в преддверии 9 мая", — сказал Астрахань.
Он также подчеркнул, что националисты, таким образом, опровергли все заявления киевских властей, рассказывающих о европейских ценностях и демократии. При этом они уже несколько раз обстреляли мирных жителей и совершили несколько военных преступлений.
"Сейчас мы покажем вам флаг тех, кто на самом деле воюет против Донбасса, несмотря на то, что украинская пропаганда пытается говорить о демократии, либеральных ценностях и пути в Европу. Сейчас вы своими глазами увидите, что напротив позиций Народной милиции ДНР стоят нацисты", — добавил военкор.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Армия , Астрахань
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