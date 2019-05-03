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Lada 4х4 получила противотанковую версию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
В ближайшее время начнутся поставки в ВДВ России высокомобильных противотанковых комплексов на базе пикапа Lada 4x4.
— Новый самоходный ПТРК представляет собой серийный автомобиль Lada 4х4, оборудованный для установки противотанкового комплекса "Корнет" и нескольких управляемых ракет к нему. При этом огневая часть СПТРК может монтироваться прямо в подразделениях. Таким образом огневая мощь и мобильность ВДВ существенно вырастут при минимуме затрат, — сообщил ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.
Он отметил, что установочные партии внедорожников Lada с ракетами уже прошли испытания в ВДВ и хорошо зарекомендовали себя на учениях — в том числе "Восток-2018".
— Отличительной чертой комплекса является высокая мобильность. СПТРК на базе Lada можно перевозить в грузовом отсеке Ми-26 или на внешней подвеске Ми-8/17, — рассказал собеседник агентства.
Базовая модификация военного пикапа Lada 4x4 с малозаметным для радаров кузовом и крупнокалиберным пулеметом "Корд" будет впервые показана на параде Победы в Москве.
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Армия , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС
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