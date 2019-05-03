Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Об этом заявила делегация РФ на третьей сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года, сообщается на сайте МИД России.
«Мы не готовы поддерживать усилия некоторых государств по немедленному запрещению ядерного оружия. Уважительно относимся к их позиции и понимаем её побудительные мотивы. Вместе с тем, считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками», — говорится в сообщении.