Россия признала ошибкой запрет ядерного оружия

МИД России выступил против договора о запрещении ядерного оружия. Соответствующее заявление российской делегации на заседании комитета по подготовке конференции по Договору о ядерном нераспространении опубликовано на сайте ведомства.

Российские дипломаты отметили, что ядерное разоружение должно быть поэтапным и не может осуществляться «в отрыве от реалий». По их словам, Москва не готова поддержать усилия некоторых государств, выступающих за немедленное запрещение ядерного оружия.

Участники российской делегации подчеркнули, что считают ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия.

«Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия и провоцирует нарастание противоречий между его участниками», — сказано в заявлении.

В сообщении также указано, что с 1999 года Вашингтон встал на путь нарушения договоренностей по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Таким образом, всё идёт к тому, что одно из ключевых разоруженческих соглашений уже в августе прекратит свое действие», — заявила российская дипмиссия.

26 апреля президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю полностью отказаться от ядерного оружия. Кремль положительно оценил эту идею, отметив, что не знает деталей предложения американского лидера.