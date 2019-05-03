Польша празднует годовщину вступления в НАТО

Варшава отмечает 20-летие вступления Польши НАТО , День Конституции и 15-летие членства в Евросоюзе военным парадом. В нём участвуют почти две тысячи военнослужащих всех родов войск, а также 200 единиц боевой техники.

Шествие, получившее название «Сильные в союзах», движется по дороге вдоль реки Висла . В нём участвуют польские солдаты и служащие войск союзных государств, сотрудники полиции, пенитенциарной службы, пограничники и пожарные.

В воздушной части парада задействованы около 80-ти самолётов и вертолётов. В частности, новые полицейские вертолёты S-70i Black Hawk, армейские Ми-2, Ми-17 и Ми-8, истребители ВВС F-16 и другие. В завершении парада авиатехники будут продемонстрированы самолёты G550 и B737, предназначенные для первых лиц государства, передаёт ТАСС.

Польша стала членом Североатлантического альянса в 1999 году, одновременно с Чехией и Венгрией.