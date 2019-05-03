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Польша празднует годовщину вступления в НАТО 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Варшава отмечает 20-летие вступления Польши в НАТО, День Конституции и 15-летие членства в Евросоюзе военным парадом. В нём участвуют почти две тысячи военнослужащих всех родов войск, а также 200 единиц боевой техники.
Шествие, получившее название «Сильные в союзах», движется по дороге вдоль реки Висла. В нём участвуют польские солдаты и служащие войск союзных государств, сотрудники полиции, пенитенциарной службы, пограничники и пожарные.
В воздушной части парада задействованы около 80-ти самолётов и вертолётов. В частности, новые полицейские вертолёты S-70i Black Hawk, армейские Ми-2, Ми-17 и Ми-8, истребители ВВС F-16 и другие. В завершении парада авиатехники будут продемонстрированы самолёты G550 и B737, предназначенные для первых лиц государства, передаёт ТАСС.
Польша стала членом Североатлантического альянса в 1999 году, одновременно с Чехией и Венгрией.
Ранее News.ru писал, что о желании укреплять партнёрство с НАТО заявил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов. Он назвал это направление одним из приоритетов военного сотрудничества.
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Комментарии1
Армия , В мире , Войска , Закир Гасанов , Министерство обороны , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Варшава , Висла , Польша
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