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Корабли России и Китая провели учения в Жёлтом море 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Корабли Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Китая провели совместные учения «Морское взаимодействие—2019» в Жёлтом море. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
«В соответствии с планом двустороннего российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие—2019» в акватории Жёлтого моря экипажи боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС НОАК, во взаимодействии с морской авиацией двух стран провели учение по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника», — указано в сообщении.
Отмечается, что в учениях с обеих сторон принимали участие 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Также были задействованы десять самолётов и вертолётов и подразделения морской пехоты.
В том числе были задействованы экипажи крейсера «Варяг», больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», корвета «Совершенный» и спасательного судна «Игорь Белоусов».
Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Чернорморского флота передавал, что подлодка ЧФ «Колпино» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря.
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Комментарии
Армия , Войска , Интерфакс , Китай
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