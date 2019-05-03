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Турция сообщила о новом предложении США по ЗРК Patriot 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава минобороны Турции Хулуси Акар рассказал о новом предложении от США по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
«Предложение по Patriot от США, которое мы получили в марте, более позитивно для нас и содержит позиции, о которых мы говорили изначально. Мы собираемся не только покупать, но и производить собственные системы ПВО», — сообщил Акар в эфире телеканала NTV, передает РИА «Новости».
Напомним, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию могут начаться до июля 2019 года. Более того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам ЗРС С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot.
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Армия , Оружие , США , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД Турции , РИА Новости , Турция
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