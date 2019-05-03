Передислокация США с японских баз начнётся в 2024 году

Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 из 19 тысяч военнослужащих, — сообщило агентство Kyodo.

Треть пехотинцев будут находиться там на постоянной основе, остальные — сменяться каждые полгода.

Как писал News.ru, Порядка 70% жителей Окинавы высказались против новой американской базы. Окинава составляет лишь 0,6% японской территории. Однако там сконцентрировано 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.