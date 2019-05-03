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Передислокация США с японских баз начнётся в 2024 году 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Соединённые Штаты планируют в октябре 2024 года начать частичную передислокацию своих морских пехотинцев с баз в японской префектуре Окинава на остров Гуам. Весь процесс займёт около полутора лет.
Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 из 19 тысяч военнослужащих, — сообщило агентство Kyodo.
Треть пехотинцев будут находиться там на постоянной основе, остальные — сменяться каждые полгода.
Как писал News.ru, Порядка 70% жителей Окинавы высказались против новой американской базы. Окинава составляет лишь 0,6% японской территории. Однако там сконцентрировано 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.
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Армия , Войска , Гуам , Окинава , США
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