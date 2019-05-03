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Азербайджан хочет укреплять партнерство с НАТО 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов назвал развитие партнерских отношений с НАТО одним из основных направлений военного сотрудничества.
С таким заявлением министр выступил по случаю 25-летия партнёрских отношений с альянсом. Их поддержание и совершенствование необходимо в целях достижения мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве, так как «в глобализирующемся мире каждый кризис или конфликт неизбежно влияет на другие страны», заявил Гасанов в статье, опубликованной на сайте оборонного ведомства.
Неслучайно, что Азербайджан является одной из первых стран, присоединившихся к Процессу планирования и анализа. Этот механизм, являющийся основой практического сотрудничества, способствует осуществлению военных реформ, опирающихся на основы современного военного строительства, обеспечению необходимой оперативной совместимости и трансформации Вооруженных сил, — добавил министр обороны.
Гасанов также отметил, что в 2004 году азербайджанская армия присоединилась к Программе «Концепция Оперативных Возможностей» НАТО с одной ротой, «а сегодня к этой программе привлечены подразделения всех видов войск».
В свою очередь председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич подчеркнул, что Азербайджан вносит весомый вклад в поддержание мира, партнёрство с этой страной было и остаётся существенным для альянса.
Уверен, что и Альянс, и Азербайджан будут развивать достигнутое за последние двадцать пять лет и продолжать вносить вклад в это партнерство. Я рассчитываю на дальнейшее развитие отношений между НАТО и Азербайджаном и углубление военного сотрудничества с вашей страной, — заявил он.
Ранее News.ru писал, что Вашингтон и Варшава приняли решение об увеличении численности контингента американских военных на территории Польши.
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Комментарии3
Армия , В мире , Войска , Закир Гасанов , Министерство обороны , НАТО , Азербайджан
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