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Львовский завод начнёт модернизировать самолёты МиГ 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Львовский государственный авиационно-ремонтный завод с 2020 года начнёт проводить полную модернизацию самолётов типа МиГ.
Мы практически вышли на финишный этап договорённостей с нашими партнёрами о том, чтобы на базе вашего завода проводилась полная модернизация самолётов типа МиГ, — сказал Полторак в эфире телеканала «Прямой».
Объёмы модернизации он не уточнил.
Как писал News.ru, многоцелевые истребители Су-30СМ поставят на российскую авиабазу на аэродроме Эребуни в Армении для замены стоящих на вооружении самолётов МиГ-29. Всего планируется поставить 18 машин. Обновление самолётов планируется провести в два этапа, чтобы не прекращать выполнение авиабазой задач. В связи с заменой бортов лётному составу придётся пройти программу переобучения в Липецком авиацентре.
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Армия , Оружие , Украина , Степан Полторак , МиГ
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