Львовский завод начнёт модернизировать самолёты МиГ

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Львовский государственный авиационно-ремонтный завод с 2020 года начнёт проводить полную модернизацию самолётов типа МиГ

Мы практически вышли на финишный этап договорённостей с нашими партнёрами о том, чтобы на базе вашего завода проводилась полная модернизация самолётов типа МиГ, — сказал Полторак в эфире телеканала «Прямой».

Объёмы модернизации он не уточнил.

Как писал News.ru, многоцелевые истребители Су-30СМ поставят на российскую авиабазу на аэродроме Эребуни в Армении для замены стоящих на вооружении самолётов МиГ-29. Всего планируется поставить 18 машин. Обновление самолётов планируется провести в два этапа, чтобы не прекращать выполнение авиабазой задач. В связи с заменой бортов лётному составу придётся пройти программу переобучения в Липецком авиацентре.