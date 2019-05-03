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Испытан первый в мире самолет без закрылков 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: baesystems
В Великобритании на базе Манчестерского университета и оборонной компании BAE Systems Plc разработан и испытан первый в истории авиации самолет, который будет способен маневрировать без использования закрылков. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, беспилотный летательный аппарат модели Magma, оснащенный новой технологией, использует для контроля своих движений в ходе полета потоки воздуха: они на сверхзвуковых скоростях при помощи двигателя направляются через щели на задней кромке крыла.
Кроме того, беспилотник способен маневрировать при помощи отклоняемого вектора тяги и регулировать движения за счет выхлопных газов — они отклоняются в различных направлениях, тем самым помогая управлению.
Как уточнил представитель оборонной компании, данная разработка надежна в эксплуатации и, кроме того, требует меньших затрат. Более того, технология способна сделать летательный аппарат незаметным для радаров за счет меньшего количества зазоров и граней, подчеркнули в пресс-службе BAE.
Также указывается, что Magma был создан с использованием титановых деталей, изготовленных на 3D-принтере. Он успешно осуществил серию полетов с аэродрома Лланбедр в северном Уэльсе, где, по информации агентства, расположен специализированный полигон для испытания беспилотников.
13 апреля совершил свой первый демонстрационный полет самый большой самолет в мире Stratolaunch. Двухфюзеляжная новинка от компании Stratolaunch Systems взлетела в небе над Калифорнией. Размах крыла гиганта составляет 117 метров, это больше, чем у прошлого рекордсмена — советского Ан-225 «Мрия» (88 метров).
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Армия , Оружие , Великобритания
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