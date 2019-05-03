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В Европарламенте призвали создать армию ЕС, а не надеяться на Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: EPA
Евросоюз тратит на оборону в три раза больше, чем Россия, но не имеет собственной армии, заявил кандидат на пост главы Еврокомиссии, глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт.
По его словам, Европа тратит на оборону «половину того, что тратят США», передает РИА «Новости».
«Самая большая трата денег в ЕС, это то, как организована военная сфера», — заявил Верхофстадт, усомнившись, что деньги расходуются эффективно.
Верхофстадт призвал «работать над европейской армией» вместо того, чтобы постоянно рассчитывать на помощь главы американского государства Дональда Трампа.
Так называемые европейские боевые группы, по словам евродепутата, не используются и существуют только на бумаге «в кабинете госпожи Федерики Могерини».
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Армия , Ги Верхофстадт , Дональд Трамп , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , РИА Новости
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