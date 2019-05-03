В Европарламенте призвали создать армию ЕС, а не надеяться на Трампа

По его словам, Европа тратит на оборону «половину того, что тратят США», передает РИА «Новости».

«Самая большая трата денег в ЕС, это то, как организована военная сфера», — заявил Верхофстадт, усомнившись, что деньги расходуются эффективно.

Верхофстадт призвал «работать над европейской армией» вместо того, чтобы постоянно рассчитывать на помощь главы американского государства Дональда Трампа

Так называемые европейские боевые группы, по словам евродепутата, не используются и существуют только на бумаге «в кабинете госпожи Федерики Могерини».