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В Пентагоне ожидают увеличения числа китайских военных баз за рубежом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Пентагон ожидает увеличения числа военных баз Китая за рубежом в связи с такими проектами, как "Один пояс — один путь".
Пентагон опубликовал ежегодный доклад по военному развитию Китая. В 136-страничном документе описывается, как Китай "расширяет влияние страны" на мировой арене.
"Китайские лидеры используют растущий экономический, дипломатический и военный вес для установления регионального превосходства и расширения международного влияния страны", — заявили авторы доклада.
"Продвижение таких проектов Китая как "Один пояс — один путь", вероятно, приведет к необходимости военных баз за рубежом ввиду предполагаемой необходимости обеспечения безопасности проектов ОПОП", — утверждают авторы доклада.
В военном ведомстве США также заявили, что "Китай будет стремиться к созданию дополнительных военных баз в странах, как Пакистан, с которыми страна установила длительные дружеские отношения и с которыми имеются схожие стратегические интересы".
США также обвинили Пекин в проведение "операций по оказанию влияния против СМИ, представителей бизнеса, академических и политических кругов в США и других стран, а также международных институтов для достижения результатов, которые благоприятны для их стратегических целей в области безопасности и в военной области".
Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Первый форум прошел в мае 2017 года, на него приехали 29 лидеров.
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Комментарии
Армия , В мире , Цзиньпин Си , Пентагон , Китай
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