В Пентагоне ожидают увеличения числа китайских военных баз за рубежом

Пентагон ожидает увеличения числа военных баз Китая за рубежом в связи с такими проектами, как "Один пояс — один путь".

Пентагон опубликовал ежегодный доклад по военному развитию Китая. В 136-страничном документе описывается, как Китай "расширяет влияние страны" на мировой арене.

"Китайские лидеры используют растущий экономический, дипломатический и военный вес для установления регионального превосходства и расширения международного влияния страны", — заявили авторы доклада.

"Продвижение таких проектов Китая как "Один пояс — один путь", вероятно, приведет к необходимости военных баз за рубежом ввиду предполагаемой необходимости обеспечения безопасности проектов ОПОП", — утверждают авторы доклада.

В военном ведомстве США также заявили, что "Китай будет стремиться к созданию дополнительных военных баз в странах, как Пакистан, с которыми страна установила длительные дружеские отношения и с которыми имеются схожие стратегические интересы".

США также обвинили Пекин в проведение "операций по оказанию влияния против СМИ, представителей бизнеса, академических и политических кругов в США и других стран, а также международных институтов для достижения результатов, которые благоприятны для их стратегических целей в области безопасности и в военной области".