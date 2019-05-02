В Алжире разбился военный вертолет

По сообщению из Алжира со ссылкой на местные СМИ, военный вертолет ВВС Алжира сегодня потерпел крушение на юге-востоке страны, 2 члена экипажа получили травмы.

Как сообщет местный телеканал "Ан-Нахар", вертолет разбился над полем вскоре после взлета с военного аэродрома в юго-восточной провинции Эль-Уэд, 2 человека на борту получили ранения. Местные эксперты называют возможной причиной крушения вертолета техническую неисправность.

К настоящему времени министерство обороны Алжира еще не сделало заявление в отношении случившегося.