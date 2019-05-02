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В Алжире разбился военный вертолет 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: Reuters
По сообщению из Алжира со ссылкой на местные СМИ, военный вертолет ВВС Алжира сегодня потерпел крушение на юге-востоке страны, 2 члена экипажа получили травмы.
Как сообщет местный телеканал "Ан-Нахар", вертолет разбился над полем вскоре после взлета с военного аэродрома в юго-восточной провинции Эль-Уэд, 2 человека на борту получили ранения. Местные эксперты называют возможной причиной крушения вертолета техническую неисправность.
К настоящему времени министерство обороны Алжира еще не сделало заявление в отношении случившегося.
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Армия , Катастрофы , Происшествия , Алжир
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