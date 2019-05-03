Чемезов назвал условия по продаже Су-57 Турции

«Эти российские истребители пятого поколения обладают выдающимися характеристиками, это раскрывает перспективы для экспорта», — рассказал Чемезов в интервью агентству Anadolu, передает РИА «Новости».

Ранее заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин сообщал, что Москва и Анкара ведут консультации о поставках истребителей пятого поколения.

В марте СМИ сообщали, что у России якобы уже готов экспортный вариант этого самолета. Также сообщалось, что двигатель «первого этапа» для Су-57 запустили в серийное производство.

Напомним, США прекратили поставки Турции по программе совместного создания самолета F-35.