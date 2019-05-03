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Чемезов назвал условия по продаже Су-57 Турции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.
«Эти российские истребители пятого поколения обладают выдающимися характеристиками, это раскрывает перспективы для экспорта», — рассказал Чемезов в интервью агентству Anadolu, передает РИА «Новости».
Ранее заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин сообщал, что Москва и Анкара ведут консультации о поставках истребителей пятого поколения.
В марте СМИ сообщали, что у России якобы уже готов экспортный вариант этого самолета. Также сообщалось, что двигатель «первого этапа» для Су-57 запустили в серийное производство.
Напомним, США прекратили поставки Турции по программе совместного создания самолета F-35.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Чемезов , Ростех , Рособоронэкспорт , РИА Новости , Анкара , Турция
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