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Курсанты МЧС на Невском пятачке обнаружили останки пяти красноармейцев 

ТАСС 57 минут назад
Фото: Википедия
Курсанты и студенты Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России в ходе поисковых работ на Невском пятачке в Ленинградской области обнаружили останки пяти красноармейцев. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства.
Ежегодно в преддверии Дня Победы члены молодежной общественной организации академии "Поисковый отряд "ФИПО (факультет инженеров противопожарной обороны НКВД СССР) — АГПС" участвуют в поисковых работах на территории Кировского района Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны на плацдарме "Невский пятачок" велись ожесточенные бои.
"На сегодняшний день подняты останки пяти бойцов Красной Армии, найдены два медальона. Их, скорее всего, удастся прочитать, так как вкладыши сохранились", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что будут проведены работы по обработке изображений на компьютере.
Кроме того, в ходе поисков обнаружены предметы амуниции и снаряжения, обезврежено 105 единиц взрывоопасных предметов, среди которых минометные мины, снаряды, ручные гранаты.
В состав поискового отряда входят 23 человека, в том числе студенты и курсанты специального факультета, на котором обучаются иностранные граждане.
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Комментарии
Армия , Войска , Общество , МЧС , Ленинградская область
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