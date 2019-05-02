Корабли НАТО вышли на учения в Балтийском море

Группа кораблей НАТО, эсминец США и фрегат Великобритании заполонили Балтийское море. Иностранные экипажи отрабатывают маневры, связанные с буксировкой, а военные из России пристально контролируют каждый их шаг.

Корабли НАТО, американские и британские суда приступили к учениям по буксировке в Балтийском море. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенное морское командование альянса.

В море вышли корабли из состава первой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster. Американский эсминец возглавляет группу кораблей НАТО, в море он с 18 апреля.

За действиями зарубежных кораблей наблюдают российские военные, отметила «Газета.ru».

Семь боевых кораблей НАТО вошли в Балтийское море в ночь на 1 мая. Они пересекли пролив Эресунн и двинулись в юго-западную часть моря. В настоящее время суда находятся у острова Борнхольм (Дания).

Группа кораблей SNMG1 — одна из четырех постоянных морских целевых групп. В нее входят суда разных союзнических стран. Как заявляют в НАТО, подобные оперативные группы обеспечивают «непрерывный морской потенциал для выполнения миссий по всему спектру операций».