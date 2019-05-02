Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли НАТО вышли на учения в Балтийском море 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа кораблей НАТО, эсминец США и фрегат Великобритании заполонили Балтийское море. Иностранные экипажи отрабатывают маневры, связанные с буксировкой, а военные из России пристально контролируют каждый их шаг.
Корабли НАТО, американские и британские суда приступили к учениям по буксировке в Балтийском море. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенное морское командование альянса.
В море вышли корабли из состава первой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster. Американский эсминец возглавляет группу кораблей НАТО, в море он с 18 апреля.
За действиями зарубежных кораблей наблюдают российские военные, отметила «Газета.ru».
Семь боевых кораблей НАТО вошли в Балтийское море в ночь на 1 мая. Они пересекли пролив Эресунн и двинулись в юго-западную часть моря. В настоящее время суда находятся у острова Борнхольм (Дания).
Группа кораблей SNMG1 — одна из четырех постоянных морских целевых групп. В нее входят суда разных союзнических стран. Как заявляют в НАТО, подобные оперативные группы обеспечивают «непрерывный морской потенциал для выполнения миссий по всему спектру операций».
360tv.ru: последние новости
Украинские войска за год отвоевали 24 квадратных километра в Донбассе Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Газета.Ru , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины96
Киев намерен вернуть Донбасс за пять лет19
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США17
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина314
Возмущенный Петросян покинул Россию54
Видео
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина
Политика В мире
Киев заявил о захвате новых территорий в Донбассе
Армия В мире
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе
Украина В мире
Возмущенный Петросян покинул Россию
Шоу-бизнес
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение