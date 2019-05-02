ЛНР заявила об иностранных снайперах на позициях ВСУ

Позиции военных сил Украины пополнились снайперами, предположительно, из Литвы Грузии . Они прибыли к линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в ходе брифинга 2 мая.

30 апреля в район населённого пункта Счастье для усиления позиций десятой отдельной горно-штурмовой бригады в период ротации отмечено прибытие снайперов в количестве 12 человек, — цитирует Филипоненко РИА Новости.

Он добавил, что среди прибывших — специалисты по минно-взрывному делу. Они помогут штабу составить минные карты.