Позиции военных сил Украины пополнились снайперами, предположительно, из Литвы и Грузии. Они прибыли к линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в ходе брифинга 2 мая.
30 апреля в район населённого пункта Счастье для усиления позиций десятой отдельной горно-штурмовой бригады в период ротации отмечено прибытие снайперов в количестве 12 человек, — цитирует Филипоненко РИА Новости.
Он добавил, что среди прибывших — специалисты по минно-взрывному делу. Они помогут штабу составить минные карты.
Ранее News.ru писал, что Киев намерен вернуть под контроль Донбасс за 5 лет. Об этом заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.