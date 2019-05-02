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ЛНР заявила об иностранных снайперах на позициях ВСУ 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Позиции военных сил Украины пополнились снайперами, предположительно, из Литвы и Грузии. Они прибыли к линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в ходе брифинга 2 мая.
30 апреля в район населённого пункта Счастье для усиления позиций десятой отдельной горно-штурмовой бригады в период ротации отмечено прибытие снайперов в количестве 12 человек, — цитирует Филипоненко РИА Новости.
Он добавил, что среди прибывших — специалисты по минно-взрывному делу. Они помогут штабу составить минные карты.
Ранее News.ru писал, что Киев намерен вернуть под контроль Донбасс за 5 лет. Об этом заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Владимир Зеленский , РИА Новости , Грузия , Литва
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