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США могут отрабатывать сценарий ограниченной ядерной войны с РФ 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что США отрабатывают сценарий ведения ограниченной ядерной войны против России. Так он прокомментировал заявление помощника замглавы Пентагона Дэвида Трахтенберга о том, что ядерное оружие малой мощности необходимо американцам для сдерживания России.
Данные заявления свидетельствуют о практической отработке США сценария ведения ограниченной ядерной войны в Европе, когда применение ядерного оружия пониженной мощности считается возможным в ходе боевых действий против РФ, — сказал Коротченко РИА Новости.
Как писал News.ru, израильский дипломат и аналитик Яков Кедми рассказал о шансах НАТО в ядерной войне с Россией. По его словам, в случае такого конфликта Альянс утратит своё значение в первый же час войны. По словам Кедми, блок НАТО, пытающийся оправдать своё существование необходимостью противостоять Москве, представляет большую опасность для США, а не для России. Армии союзников и РФ стоят слишком близко друг к другу, поэтому спровоцировать войну, по мнению эксперта, может любая «случайная глупость». Однако воевать с РФ придётся США, так как конкурировать с ней в стратегическом плане могут только американцы.
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Армия , Конфликты , Оружие , Игорь Коротченко , Пентагон , НАТО , Журнал "Национальная оборона" , РИА Новости , США
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