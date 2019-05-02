США могут отрабатывать сценарий ограниченной ядерной войны с РФ

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что США отрабатывают сценарий ведения ограниченной ядерной войны против России . Так он прокомментировал заявление помощника замглавы Пентагона Дэвида Трахтенберга о том, что ядерное оружие малой мощности необходимо американцам для сдерживания России.

Данные заявления свидетельствуют о практической отработке США сценария ведения ограниченной ядерной войны в Европе, когда применение ядерного оружия пониженной мощности считается возможным в ходе боевых действий против РФ, — сказал Коротченко РИА Новости.