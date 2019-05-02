Почти 1,5 тысячи военных осуждены за преступления в 2018 году

Это следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ

Раздел с данной информацией содержит 22 статьи, регламентирующие наказание за оскорбление военнослужащего, наказание за неисполнение приказа, уклонение от исполнения обязанностей службы путём симуляции болезни, нарушение правил боевого дежурства, пограничной или караульной службы, дезертирство, нарушение правил обращения с оружием, нарушение правил полётов.

К ответственности могут быть привлечены военнослужащие, проходящие службу по контракту или призыву, пребывающие в запасе во время военных сборов.

Таким образом, в прошлом году было осуждено 1413 человек.

Как ранее писал News.ru, военнослужащие Центрального военного округа провели в преддверии майских праздников более 250 учений по противодействию терроризму.