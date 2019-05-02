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Превратит в мусор оружие США: новые возможности Су-57 оценили в Китае 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: ТАСС
К такому выводу пришел автор публикации, размещенной на Mil.news.sina. Он сообщает о серьезном развитии российского ракетного вооружения, флота и авиации за последние 20 лет.
"Идея россиян очень проста: ядерные ракеты защитят страну от крупномасштабного вторжения, а тактическое оружие, такое как истребители и военные корабли, обеспечит России победу в небольших конфликтах" — пишет издание.
Особое внимание автор публикации уделяет истребителю Су-57, напоминая о том, что он может использоваться вместе с беспилотником "Охотник". Но настоящей "новой эрой" называется переход на микроволновые фотонные радары.
"Особенность этого типа радаров заключается в том, что он компактный, легкий и имеет большой радиус действия. Он может напрямую отоброжать силуэт самолета с разрешением в несколько десятков раз выше, чем у обычного радара", — пишет Mil.news.sina.
При этом новый радар будет игнорировать электронные помехи. И, как говорится в материале, благодаря невосприимчивости к ним, "мощные электронные глушители из США полностью превратились в мусор".
Также отмечается, что вес и занимаемое новым радаром пространство примерно вдвое меньше, чем у существующих. Это предоставляет серьезные конструктивные преимущества. Радар может быть выполнен в виде тонкой пластины, непосредственно прикрепленной к поверхности самолета, а самолет может стать легче и получить улучшенные летные характеристики.
Но самым большим плюсом китайские эксперты считают тот факт, что вместе с "глушилками" станут бессмысленными и имеющиеся на вооружении самолеты-"невидимки". Их называют "совершенно неэффективными для такого фотонного радара".
"Испытания на прототипе доказывают, что этот новый тип радара откроет новую эру", — констатирует Mil.news.sina.
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Армия , Войска , Оружие , Китай , США
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