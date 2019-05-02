Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса 

Lenta.ru + ещё 7 47 минут назад
Фото: РИА Новости
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта. Об этом в ходе итогового брифинга заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии Сергей Наев, передает ТАСС.
По его словам, ООС не нарушила минские договоренности. Он добавил, что за время проведения операции на стационарных и мобильных блокпостах были задержаны 1,3 тысячи лиц, 415 из них подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях.
В августе 2018 года Наев заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), принимающие участие в конфликте в Донбассе, взяли под свой контроль территорию в 15 квадратных километров и задержали 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.
Операция объединенных сил в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля 2018 года. Она пришла на смену антитеррористической операции (АТО), которая проходила на юго-востоке страны под контролем Службы безопасности Украины с 2014 года, после смены власти в Киеве.
Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва неоднократно указывала на голословность этих обвинений и заявляла, что не причастна к происходящему.
Последние новости
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность Назван спасающий от ожирения повседневный продукт «Мстители: Финал» обошли российский «Миллиард» и заработали миллиард рублей
Комментарии
Армия , В мире , Войска , Конфликты , Украина , СБУ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина39
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе272
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»69
Должникам запретили выезд из страны в день оплаты1
Грузия решилась на антиамериканский шаг131
Видео
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина
Политика В мире
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе
Украина В мире
Возмущенный Петросян покинул Россию
Шоу-бизнес
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
В мире Украина
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая
Политика В мире
Проспорил. Ченнинг Татум выложил голое фото
Шоу-бизнес
В команде Зеленского рассказали о данном им обещании
В мире Украина
Как националисты подожгли Дом профсоюзов
В мире Статьи
С кем живет дочь Началовой после смерти матери
Шоу-бизнес
На «Евровидении» ввели новое правило
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение