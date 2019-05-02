СМИ: боевики обстреляли город Джебла в провинции Латакия

Боевики из экстремистских группировок обстреляли в четверг окрестности города Джебла , расположенного в провинции Латакия. Об этом сообщило агентство SANA. Согласно его данным, в результате разрыва минометных снарядов в районе Бахдарму погиб один сириец и еще четверо получили ранения.

Обстрел из реактивных систем залпового огня вели бандформирования, базирующиеся в пограничной с Турцией местности в зоне деэскалации на северо-западе провинции Идлиб . По информации агентства, сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по противнику, нарушившему перемирие, и уничтожили несколько пусковых установок.

"Боевики понесли потери", — указывается в сообщении.

Как отмечает агентство, бандформирования неоднократно обстреливали на этой неделе мирные селения, находящиеся под защитой правительственной армии на северо-западе Сирии.