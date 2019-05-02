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СМИ: боевики обстреляли город Джебла в провинции Латакия 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боевики из экстремистских группировок обстреляли в четверг окрестности города Джебла, расположенного в провинции Латакия. Об этом сообщило агентство SANA. Согласно его данным, в результате разрыва минометных снарядов в районе Бахдарму погиб один сириец и еще четверо получили ранения.
Обстрел из реактивных систем залпового огня вели бандформирования, базирующиеся в пограничной с Турцией местности в зоне деэскалации на северо-западе провинции Идлиб. По информации агентства, сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по противнику, нарушившему перемирие, и уничтожили несколько пусковых установок.
"Боевики понесли потери", — указывается в сообщении.
Как отмечает агентство, бандформирования неоднократно обстреливали на этой неделе мирные селения, находящиеся под защитой правительственной армии на северо-западе Сирии.
По сведениям агентства, террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) проникли в Сирию через турецкую границу и удерживают в своих руках с 2014 года несколько населенных пунктов в горных районах к северу и северо-востоку от Латакии. На стороне "Джебхат ан-Нусры" сражаются боевики из "Туркестанской исламской партии", состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая), и ряд других экстремистских формирований. Агентство SANA обвиняет турецкие власти в оказании военно-логистической и финансовой поддержки наемникам.
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Комментарии
Армия , В мире , Войска , Конфликты , Джебхат ан-Нусра , ИА SANA , Джебла , Идлиб , Турция
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