Минобороны назвало «фальшивкой» сообщение о гибели четырех военных в Сирии

Минобороны РФ опровергло информацию СМИ о гибели четырех российских военных из-за обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.

Ведомство отмечает, что ранее ряд СМИ сообщил о гибели четверых российских военных на северо-западе провинции Хама в результате обстрела со стороны боевиков.

"За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи", — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что информация о гибели четырех военных "является очередной фальшивкой".