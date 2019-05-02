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Минобороны назвало «фальшивкой» сообщение о гибели четырех военных в Сирии 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ опровергло информацию СМИ о гибели четырех российских военных из-за обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Ведомство отмечает, что ранее ряд СМИ сообщил о гибели четверых российских военных на северо-западе провинции Хама в результате обстрела со стороны боевиков.
"За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи", — говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что информация о гибели четырех военных "является очередной фальшивкой".
"К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях", — отметили в ведомстве.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Министерство обороны , Сирия
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