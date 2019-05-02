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В Госдуме оценили объяснение Пентагоном создания нового ядерного оружия 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал объяснение Пентагоном необходимости создания маломощного ядерного оружия «поведением русских».
«Я хотел бы напомнить, что не прошло и недели с того момента, как Дональд Трамп предложил сесть за стол переговоров и ликвидировать ядерное оружие США, России и Китая. И тут же американцы проявляют чудеса не то, что своего двуличия, своих двойных стандартов … это одно полушарие мозга спорит с другим», — заявил депутат.
По словам парламентария, «благодаря» России, корпорации, которые зарабатывают на энергетике и вооружении в США, будут процветать ещё долгие годы.
«Благодаря» России, только её присутствию в мире, все гонки вооружения, которые организовывают сами американцы, можно сваливать на так называемую российскую «угрозу», — заключил Шерин.
Ранее помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг объяснил необходимость создания маломощного ядерного оружия «поведением русских».
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Армия , Оружие , Политика , США , Александр Шерин , Дональд Трамп , Пентагон , Госдума
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