В Госдуме оценили объяснение Пентагоном создания нового ядерного оружия

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал объяснение Пентагоном необходимости создания маломощного ядерного оружия «поведением русских».

«Я хотел бы напомнить, что не прошло и недели с того момента, как Дональд Трамп предложил сесть за стол переговоров и ликвидировать ядерное оружие США, России и Китая. И тут же американцы проявляют чудеса не то, что своего двуличия, своих двойных стандартов … это одно полушарие мозга спорит с другим», — заявил депутат.

По словам парламентария, «благодаря» России, корпорации, которые зарабатывают на энергетике и вооружении в США, будут процветать ещё долгие годы.

«Благодаря» России, только её присутствию в мире, все гонки вооружения, которые организовывают сами американцы, можно сваливать на так называемую российскую «угрозу», — заключил Шерин.

Ранее помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг объяснил необходимость создания маломощного ядерного оружия «поведением русских».