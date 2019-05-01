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Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Фото: U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
Три американских самолета-разведчика заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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В 12:00 по московскому времени радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 поднялся в небо с авиабазы Милденхолл в Великобритании и затем провел полет вблизи Калининградской области. Начав разведку с северных рубежей, аппарат обогнул территорию региона с востока и продолжил разведывательную деятельность, находясь в воздушном пространстве Польши. Высота полета составила почти восемь километров над землей, скорость — 692,6 километра в час.
Кроме того, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 взлетел с полигона НАТО Сигонелла на острове Сицилия и направился в акваторию Черного моря в районе Новороссийска. После этого судно провело разведку у южных границ Крыма. Boeing провел в указанном районе почти три часа. Самолет находился на высоте около 4,6 километра, передвигался со скоростью почти 567 километров в час.
С авиабазы в Италии также взлетел беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10. Дрон пересек воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии и, оказавшись в воздушном пространстве Украины, приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе. Проведя на юго-востоке страны пять часов, Global Hawk полетел к черноморскому побережью России. Беспилотник несколько раз облетел границы Крыма. В общей сложности, разведка около побережья полуострова продолжалась 4,5 часа.
В последнее время активность американской разведки у российских рубежей значительно увеличилась. Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.
Российское Минобороны неоднократно призывало Пентагон отказаться от подобных операций, однако Вашингтон отвечал на это отказом. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, стратегический курс американского оборонного ведомства определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом министерство выделяет на подобные полеты все больше и больше средств.
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Комментарии3
Армия , Оружие , Калининградская Область , Польша , США , Великобритания
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