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Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 5 32 минуты назад
Со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований не прекращаются попытки осуществления обстрелов авиабазы Хмеймим, а также позиций сирийских правительственных войск в провинции Латакия с использованием реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.
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«Из западных районов указанной зоны с начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов — 8», — сообщил Купчишин.
Все обстрелы отражены, ущерба объектам базы нет. При отражении обстрелов уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов.
«По имеющимся данным, обстрелы авиабазы Хмеймим осуществлялись из района населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика», — уточнил генерал-майор.
Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, в течение суток обстреляли населенные пункты Махарда провинции Хама, Джелда-Алфрек провинции Латакия, Эн-Найраб провинции Алеппо.
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в районе города Алеппо и населенном пункте Эль-Харраки провинции Хомс, в ходе которых организована раздача нуждающимся жителям 1 тыс. продуктовых наборов», — добавил Купчишин.
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2108 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3355,7 тонны.
В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 30 апреля 2019 года амнистировано 57822 человека.
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Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Сирия
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