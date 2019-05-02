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На Балтику зашли новые корабли НАТО 

Российская Газета + ещё 3 51 минуту назад
Фото: Łukasz Golowanow/ Wikimedia.org
Семь кораблей из Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в Балтийское море.
Флагман группировки — датский многоцелевой фрегат Thetis с управляемыми ракетами на борту. С ним идут тральщики Бельгии, Великобритании, Германии, Норвегии и два корабля противоминной обороны ВМС Нидерландов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Группа вошла в Балтийское море в ночь на 1 мая и сейчас находится в юго-западной его части, к югу от Швеции и западу от датского острова Борнхольм.
Напомним, 18 апреля на Балтику пришла другая эскадра НАТО: американский эсминец Gravely и три фрегата ВМС Испании, Польши и Турции. Корабли были немедленно взяты под контроль Балтийским флотом. 24 апреля Gravely крейсировал у российской границы в районе главной базы Балтфлота. В Калининградской области было организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", самолетов морской авиации, отметили в Национальном центре управления обороной МО РФ.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , НЦУО РФ , Интерфакс , Бельгия , Германия , Нидерланды , Норвегия , Великобритания
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