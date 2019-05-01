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США провели испытание межконтинентальной ракеты 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты Америки провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Его целью была проверка готовности, эффективности и точности работы системы.
Как сообщили в ВВС страны, пуск был произведён с базы Ванденберг в штате Калифорния, учебная головная часть ракеты преодолела расстояние в 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.
Эти пуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или региональные противоречия, — цитирует ТАСС сообщение Командования глобального удара Пентагона.
Как писал News.ru, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возвращает мир в гонку наступательных вооружений. По его словам, «западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс». Шойгу отметил, что Штаты наносят удары по системе ООН и манипулируют международным правом в сферах сдерживания вооружений.
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Комментарии2
Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Пентагон , ООН , ИТАР-ТАСС , США
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