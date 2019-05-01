США провели испытание межконтинентальной ракеты

Соединенные Штаты Америки провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Его целью была проверка готовности, эффективности и точности работы системы.

Как сообщили в ВВС страны, пуск был произведён с базы Ванденберг в штате Калифорния, учебная головная часть ракеты преодолела расстояние в 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

Эти пуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или региональные противоречия, — цитирует ТАСС сообщение Командования глобального удара Пентагона.