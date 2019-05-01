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США впервые применили F-35A в боевых условиях 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Новейшие американские истребители F-35A впервые приняли участие в боевых действиях. Два истребителя нанесли удары по предполагаемым базам террористов в горах Ирака. Об этом сообщается в твиттере центрального командования ВВС США.
В США рассказали о каннибализации F-35
Военные заявили, что два F-35A нанесли авиаудар по террористам ИГ и складу оружия в искусственных тоннелях горы Хамрин. Ранее данные новейшие самолеты никогда не применялись в боевых условиях.
«Этот удар ознаменовал собой первое боевое применение F-35A», — подчеркивают военные США.
F-35 — истребители-бомбардировщики стелс пятого поколения. Разработаны фирмой Lockheed Martin.
Программа по их созданию — самая дорогая в истории производства оружия. США уже потратили почти 1,5 триллиона долларов. Эти истребители уже стали знамениты тем, что постоянно испытывают технические трудности и их приходится дорабатывать. F-35 ввели в строй на семь лет позже запланированного срока.
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Армия , Видео , Конфликты , Оружие , Ирак , США
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