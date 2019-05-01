В Роскосмосе рассказали, когда полетит «Ангара» с новым разгонным блоком

Ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" в следующем году полетит с разгонным блоком "Персей", использующем экологически чистые компоненты топлива — жидкий кислород и керосин, сообщил в среду Роскосмос

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года. Второй пуск планируется в декабре 2019 года, третий — в 2020 году.

"На 2020-й (год) запланирован пуск ещё одной ракеты семейства "Ангара". Его главная особенность — разгонный блок "Персей", работающий на экологически чистых компонентах топлива", — говорится в видео на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

В декабре 2018 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что новый разгонный блок 14С48, который создается Ракетно-космической корпорацией "Энергия" в рамках опытно-конструкторской работы "Персей-КВ" в интересах министерства обороны России , полетит на второй ракете "Ангара-А5" в конце 2019 года.

На сайте "Красмаша" (производитель базовых модулей разгонных блоков) сообщается, что разгонный блок 14С48 предназначен для использования на ракетах "Ангара-А5" при запусках с космодрома Плесецк космических аппаратов на целевые высокоэнергетические орбиты.

Разгонный блок 14С48 является модернизированным вариантом разгонного блока ДМ-03, летающего на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур. На нем используется новая система управления, увеличены топливные баки и изменилась пневмогидравлическая система.

На базе 14С48 планируется создать разгонный блок 14С49, на котором вместо двигателя 11Д58М будет установлен 11Д58МФ с улучшенными энергетическими характеристиками. В перспективе в рамках опытно-конструкторской работы "Орион" данные разгонные блоки предполагается использовать на ракетах "Ангара-А5" с космодрома Восточный.