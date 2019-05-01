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В России создали авиабомбу с поплавком и парашютом против подлодок 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия представила на 14-й выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле в качестве одного из ведущих образцов противолодочного оружия корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", рассказал РИА Новости заместитель гендиректора АО "НПК "Техмаш", входящего в государственную корпорации "Ростех", Александр Кочкин.
Выставка расположена на площади 120 тысяч квадратных метров в 12 салонах. Образцы современной военной техники представляет 1061 компания. Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции на IDEF-2019, в рамках которой более 10 компаний оборонного комплекса страны представляют свыше 450 образцов вооружения и военной техники. Среди экспонентов — Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Холдинг "Швабе" и АО "НПК "Техмаш".
"Мы представляем на выставке в качестве одного из ведущих образцов противолодочного оружия корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э". Она предназначена для поражения подводных лодок, находящихся в надводном и подводном положении, до глубин 600 метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, основное преимущество этой корректируемой авиабомбы в том, что после сброса из самолета или из вертолета происходит в течение 4 минут поиск цели, когда бомба зависает на поплавке на поверхности воды.
"Если цель на глубине будет обнаружена, происходит отцепление от парашюта, от поплавка, и бомба уходит по нужной траектории для достижения подводной цели только под действием собственного веса, двигателя у нее нет. По сложной траектории, которая обеспечивается выполнением команд, поступающих от устройства наведения, бомба приходит в искомую точку, то есть для встречи с подводной лодкой. Акустик подводной лодки не слышит атаки со стороны авиабомбы, и лодка не может предпринять никакого маневра", — отметил Кочкин.
Он добавил, что разработчиком корректируемой авиационной бомбы "Загон-2Э" является "АО НИИИ", входящее в холдинг "Техмаш".
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Армия , Войска , Оружие , Техмаш , Швабе , Ростех , Рособоронэкспорт , Алмаз-Антей , РИА Новости , Стамбул
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