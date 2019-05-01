Украина будет поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Компания "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром" , подписала предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет, сообщает в среду пресс-служба "Спецтехноэкспорта".

"В первый день международной оборонной выставки IDEF'19 в городе Стамбул, представителями ГП "Спецтехноэкспорт" парафировано контракт с турецкой государственной корпорацией MKEK на поставку 120 миллиметровых ствольных управляемых ракет "Конус" производства киевского конструкторского бюро "ЛУЧ", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии, в результате частичного трансфера технологий, украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.

"Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроки поставок, а также другие условия реализации договоренностей. Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано в ближайшие недели", — говорится в сообщении.