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Украина будет поставлять Турции управляемые танковые ракеты 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром", подписала предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет, сообщает в среду пресс-служба "Спецтехноэкспорта".
"В первый день международной оборонной выставки IDEF'19 в городе Стамбул, представителями ГП "Спецтехноэкспорт" парафировано контракт с турецкой государственной корпорацией MKEK на поставку 120 миллиметровых ствольных управляемых ракет "Конус" производства киевского конструкторского бюро "ЛУЧ", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии, в результате частичного трансфера технологий, украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.
"Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроки поставок, а также другие условия реализации договоренностей. Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано в ближайшие недели", — говорится в сообщении.
Управляемая ракета "Конус" разработана ГП "ГККБ "ЛУЧ" для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО — 120 миллиметров. Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 километров, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов.
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Комментарии
Армия , Оружие , Украина , Укроборонпром , НАТО , Стамбул , Турция
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