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США опасаются потери лидерства в космосе на фоне успехов КНР и РФ 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что настало время менять американскую космическую стратегию. Это необходимо, чтобы не потерять лидерство в этой сфере на фоне успехов России и Китая.
Риск отставания, по его мнению, связан со снижением затрат на запуск ракет. При этом над космическими возможностями работают «более 10 различных организаций Вооружённых сил США», написал он для The Wall Street Journal.
Это слишком громоздкий и медленный подход, чтобы идти в ногу с Китаем и Россией. США должны изменить свою космическую стратегию, — подчеркнул он.
В 2018 году Китай вывел на орбиту 38 ракет и посадил луноход на обратную сторону Луны. Тогда как США запустили только 17 ракет.
Ранее News.ru писал, что Роскосмос может помочь компании SpaceX в расследовании ЧП при наземных испытаниях системы аварийного спасения космического корабля Dragon 2, которые закончились взрывом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Роскосмос , SpaceX , Wall Street Journal , Китай , США
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