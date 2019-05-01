Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл во Владивосток в составе отряда кораблей Северного флота

Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток , сообщает kp.ru. Это фрегат «Адмирал Горшков», спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно «Эльбрус» и морской танкер «Кама».

Во время визита экипажи примут участие в торжественных мероприятиях в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также планируется пополнить запасы.

Отряд вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что подлодка Черноморского флота «Колпино» возвращается в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море.