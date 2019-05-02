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В ДНР сообщили об обстреле окраины Донецка силовиками 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка и подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска, выпущено 50 мин калибром 120 миллиметров, сообщил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вооруженные формирования Украины (ВФУ) активизировали минометные обстрелы на донецком направлении… С 5.25 (совпадает с мск) по настоящее время со стороны ВФУ выпущено 50 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты "Трудовская" на западе Донецка и Докучаевску", — сказал он.
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Армия , Войска , Украина , Докучаевск , Донецк
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