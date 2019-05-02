Украинские силовики обстреляли окраины Донецка и подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска, выпущено 50 мин калибром 120 миллиметров, сообщил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вооруженные формирования Украины (ВФУ) активизировали минометные обстрелы на донецком направлении… С 5.25 (совпадает с мск) по настоящее время со стороны ВФУ выпущено 50 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты "Трудовская" на западе Донецка и Докучаевску", — сказал он.