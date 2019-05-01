Корабли Северного флота прибыли во Владивосток

Корабли Северного флота, возглавляемые фрегатом «Адмирал Горшков», прибыли во Владивосток в среду, 1 мая. Они примут участие в торжествах, посвящённых Дню Победы. До 9 мая экипажи будут отдыхать, а корабли — готовиться к следующему этапу дальнего похода.

Отряд кораблей Северного флота пришёл во Владивосток, главную базу Тихоокеанского флота. Его встречает заместитель командующего Тихоокеанским флотом Денис Березовский , — цитирует ТАСС пресс-службу Тихоокеанского флота.

Отряд кораблей вышел в дальний поход 26 февраля. Его сопровождают спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и морской танкер «Кама».

За два месяца они посетили остров Шри-Ланка, Джибути и Китай. 23 апреля «Адмирал Горшков» участвовал в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая, писал News.ru.