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Корабли Северного флота прибыли во Владивосток 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабли Северного флота, возглавляемые фрегатом «Адмирал Горшков», прибыли во Владивосток в среду, 1 мая. Они примут участие в торжествах, посвящённых Дню Победы. До 9 мая экипажи будут отдыхать, а корабли — готовиться к следующему этапу дальнего похода.
Отряд кораблей Северного флота пришёл во Владивосток, главную базу Тихоокеанского флота. Его встречает заместитель командующего Тихоокеанским флотом Денис Березовский, — цитирует ТАСС пресс-службу Тихоокеанского флота.
Отряд кораблей вышел в дальний поход 26 февраля. Его сопровождают спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и морской танкер «Кама».
За два месяца они посетили остров Шри-Ланка, Джибути и Китай. 23 апреля «Адмирал Горшков» участвовал в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая, писал News.ru.
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Армия , Войска , Оружие , Денис Березовский , ИТАР-ТАСС , Владивосток
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