Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» пройдет в Крыму

Отборочные этапы конкурса "Авиадартс-2019" завершились в Воздушно-космических силах (ВКС) России . Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Следующий всеармейский этап пройдет в период с 24 мая по 8 июня 2019 года в Крыму", — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, во время второго отборочного этапа, который проходил в течение апреля в объединениях ВКС и армиях ВВС и ПВО военных округов, из 150 экипажей в финал соревнований прошли 58.

Лучших показателей достигли экипажи бомбардировщиков Су-34 Липецкого авиацентра ВКС и Центрального военного округа, истребителей Су-35С Западного военного округа и Су-27СМ3 Южного военного округа, боевых вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Торжокского авиацентра ВКС.

Всего во всероссийском этапе конкурса "Авиадартс-2019" будет задействовано около 60 единиц авиационной техники оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, авиационный полигон Чауда, а также аэродромы в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях.