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Ученые посчитали ядерный арсенал США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: U.S. Department of Defense Globallookpress
По оценкам экспертов, 1,3 тысячи боеголовок располагаются на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки стратегическими бомбардировщиками с военных баз США, а также 150 находятся на хранении на европейских базах.
Соединенные Штаты располагают примерно 3,8 тысячи ядерными боеголовками, 1750 из которых развернуты и установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. При этом на случай необходимости 2050 боеголовок находятся в резерве. Об этом сказано в исследовании, которое опубликовано в The Bulletin of the Atomic Scientists.
По оценкам экспертов, 1,3 тысячи боеголовок располагаются на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки стратегическими бомбардировщиками с военных баз США, а также 150 находятся на хранении на европейских базах.
Также почти 2,4 тысяч устаревших боеголовок были сняты с боевого дежурства и должны быть утилизированы до 2030 года.
По Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который был подписан в 2010 году Российской Федерацией и Соединенными Штатами, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы спустя семь лет и в дальнейшем суммарные вооружения не превышали количество 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боеголовок.
Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с призывом отказаться от ядерных вооружений, сказав, что так должны поступить Россия, США и Китай. В МИД России заявление Трампа поприветствовали, заявив о готовности проанализировать предложение по ядерной сделке, если оно поступит.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , США , Дональд Трамп , МИД
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