Ученые посчитали ядерный арсенал США

По оценкам экспертов, 1,3 тысячи боеголовок располагаются на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки стратегическими бомбардировщиками с военных баз США , а также 150 находятся на хранении на европейских базах.

Соединенные Штаты располагают примерно 3,8 тысячи ядерными боеголовками, 1750 из которых развернуты и установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. При этом на случай необходимости 2050 боеголовок находятся в резерве. Об этом сказано в исследовании, которое опубликовано в The Bulletin of the Atomic Scientists.

Также почти 2,4 тысяч устаревших боеголовок были сняты с боевого дежурства и должны быть утилизированы до 2030 года.

По Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который был подписан в 2010 году Российской Федерацией и Соединенными Штатами, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы спустя семь лет и в дальнейшем суммарные вооружения не превышали количество 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боеголовок.