В Крыму нашли останки партизана и красноармейца

Поисковая группа обнаружила на плато Ай-Петри в Крыму останки бойца-красноармейца и партизана, погибших в ходе рейда фашистов в декабре 1941 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя Крымской региональной военно-спортивной общественной организации "Пересвет" Антон Глухарёв.

"Тела красноармейца и партизана были обнаружены нами на Ай-Петри, в районе стоянки Беш-Текне. К сожалению, несмотря на большое количество обнаруженных личных вещей, их имена установить не удалось. Установлено, что они погибли с оружием в руках в ходе боя, они получили тяжелые ранения — пулей в грудь, а партизан был ранен в живот — пуля пробила пряжку. Останки красноармейца были обнаружены в овраге, партизана — в заваленной землей землянке", — сказал Глухарев.

Поисковик уточнил, что бойцы, вероятнее всего, погибли 21 декабря 1941 года во время проведения немецкими оккупантами операции по ликвидации партизан и партизанского командования нескольких отрядов. В ходе рейда больше всего понесли тяжелые потери ялтинский и алуштинский партизанские отряды.

Останки воинов с почестями захоронят в Ялте на воинском кладбище 8 мая, сказал поисковик.