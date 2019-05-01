Турция заинтересовалась российским истребителем Су-35

На выставке IDEF-2019 представители Анкары присматриваются к новейшему истребителю Су-35 и зенитным ракетным комплексам среднего радиуса действия.

Стамбуле прошел второй день крупнейшей Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019. Начался он с торжественного выступления военного оркестра. Аккорды турецких маршей слышны во всех павильонах, но работе иностранных делегаций они не мешают. К экспозиции с российским оружием и боевыми машинами традиционно повышенное внимание.

Анкара присматривается к нашему новейшему истребителю Су-35 и боевым машинам, в которых сейчас заинтересованы страны Ближнего Востока. Здесь же на стенде «Рособоронэкспорта» «Звезде» удалось пообщаться с главой всей обороной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

«Экспонаты и новые деловые предложения, которые привезла Россия, будем внимательно рассматривать и обсуждать с партнерами в рамках этой выставки, и это еще больше повысит уровень нашего сотрудничества. Думаю, что могут быть предприняты шаги по реализации предложений по каждому из образцов, которые здесь представлены», — отметил Демир.

На стенде российской корпорации «Алмаз-Антей», производящей всемирно известный комплекс С-400, разговор с турецкой стороной на этот раз уже о других ракетных системах, которых еще нет у Анкары. Вопрос с поставкой «четырехсоток» решен окончательно, и уже меньше чем через два месяца они прибудут сюда.

«Мы предлагали рассмотреть в последующем, после выполнения обязательств по системам дальнего действия, вопросы приобретения комплексов среднего радиуса действия», — рассказал «Звезде» глава делегации концерна ВКО «Алмаз-Антей» Александр Обельчак.

В этом году наша оборонка представляет в Стамбуле и такое вооружение, у которого нет аналогов в мире. Это новая корректируемая противолодочная авиабомба «Загон-Э», которая весит всего сто килограммов. Такой легкий вес обусловлен тем, что у нее нет двигателя, и она плывет на встречу субмарине за счет гравитации, а головка наведения рассчитывает траекторию. Вертолет может взять восемь таких бомб, а самолет — сразу 20 штук.

Одна из главных тем всей экспозиции — беспилотники и средства борьбы с ними. Все больше на стендах и робототехники.

Турецкая выставка IDEF — одна из крупнейших в Европе, сродни авиасалону «МАКС» и форуму «Армия». 145 тысяч квадратных метров в 12 огромных павильонах. Но в этот раз самый главный и большой экспонат — от России. Он в центре Стамбула — в Босфоре. Это современный фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который зашел в пролив и стал гвоздем всей экспозиции вооружения в Турции.

Невидимый российский фрегат сделанный по технологии «Стелс», здесь можно увидеть и рассмотреть со всех сторон. Вход будет открыт для любой иностранной делегации от выставки. Но чтобы его изучить понадобится время — в длину он достигает почти 125 метров.

Этот корабль вооружен «Калибрами», которыми наносили удары по террористам в Сирии. Особое внимание при проектировании было уделено скрытности боевого корабля от радаров противника. Этого достигли за счет использования специальных покрытий и уменьшению количества выступов. Осадка позволяет подходить довольно близко к берегу, но и в открытом море он как рыба в воде: месяц автономного плавания от материка к материку.

Сейчас для российского флота построены уже три фрегата. Такие же корабли нового поколения в скором времени буду созданы для Индии.