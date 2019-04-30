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Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию 

Lenta.ru + ещё 28 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия встала на его сторону. Об этом политик сообщил в видеообращении в Twitter.
На видео Гуайдо произносит речь в окружении людей в военной форме. В кадр также попал Леопольдо Лопез, ранее арестованный деятель венесуэльской оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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