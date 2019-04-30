Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия встала на его сторону. Об этом политик сообщил в видеообращении в Twitter.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt— Juan Guaidó (@jguaido) 30 апреля 2019 г.

На видео Гуайдо произносит речь в окружении людей в военной форме. В кадр также попал Леопольдо Лопез, ранее арестованный деятель венесуэльской оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.