Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию 

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия встала на его сторону. Об этом политик сообщил в видеообращении в Twitter.
En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt— Juan Guaidó (@jguaido) 30 апреля 2019 г.
На видео Гуайдо произносит речь в окружении людей в военной форме. В кадр также попал Леопольдо Лопез, ранее арестованный деятель венесуэльской оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.